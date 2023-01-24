В Уфе мужчина поскользнулся на мосту и разбился: в мэрии города отреагировали на инцидент

В Калининском районе днем 23 января с 59-летним местным жителем произошел смертельный несчастный случай. Как рассказал «Башинформу» его сын, мужчина шел по неочищенному от снега и наледи Шумавцовскому путепроводу. В какой-то момент он поскользнулся и упал с моста. Пострадавший получил травмы, характерные при падении с высоты. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в больницу № 13.

«Отец успел сказать очевидцам, что поскользнулся и упал. У него были диагностированы множественные разрывы и повреждения внутренних органов, сотрясение головного мозга. И вроде бы его в больницу привезли уже в состоянии клинической смерти. Насколько я понял, он упал с моста на железнодорожные пути или рядом с ними. По словам свидетелей случившегося, мост был не очищен от снега и наледи. И только после инцидента его оперативно почистили. Я буду обращаться по данному факту и в прокуратуру, и в СКР республики. Знаю, что уже проводится доследственная проверка», — сообщил «Башинформу» сын погибшего.

В пресс-службе администрации Уфы отреагировали на информацию о неубранной наледи.

«Уборка снега и наледи в городе производится постоянно, в круглосуточном режиме. В первую очередь коммунальные службы уделяют внимание очистке мостов и путепроводов. В частности, на регулярной основе искусственные сооружения обрабатывают с применением реагентов в целях недопущения образования гололеда. Домыслы о том, что после случившегося инцидента на мосту начали убирать снег и лед, чтобы якобы скрыть причины трагедии, не соответствуют действительности. Службы после инцидента никаких работ не производили. Тротуар был и так очищен, гололеда не было», — прокомментировали информагентству в мэрии Уфы.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.