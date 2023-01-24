Адвокат: Не надо называть Ильдуса Шайбакова «золотым гаишником»

В январе 2023 года на сайте информационного агентства «Башинформ» было опубликовано интервью первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Башкортостану Евгения Лагацкого, в котором в том числе поднимался вопрос о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. К «Башинформу» обратился адвокат обвиняемого Игорь Гатауллин и, пользуясь предусмотренным законодательством правом на ответ второй стороны, изложил позицию своего подзащитного.

Не «золотой гаишник»

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, весной прошлого года в пользу государства были обращены имущество и деньги бывшего высокопоставленного полицейского на общую сумму около 40 млн рублей, в том числе два коммерческих здания, доля нежилого помещения, одна квартира в новостройке и два автомобиля-внедорожника, а также изъятые в ходе обыска в жилище экс-правоохранителя 60 088 долларов. Для сокрытия имущества от декларирования объекты недвижимости и транспортные средства были фиктивно оформлены на родственников, которые не обладали такими финансовыми возможностями. В ходе судебного заседания ответчики сообщили о приобретении спорного имущества за счет заемных денежных средств в размере 26 млн рублей, однако доказательств этому не представили.

По мнению адвоката, сведения, что у Шайбакова было обнаружено более 40 миллионов рублей, не соответствуют действительности.

«Кроме того, коммерческими помещениями он не обладал, ими занималась его жена, которая является предпринимателем. Официальный совокупный доход семьи за несколько лет составлял 18 миллионов рублей и у семьи имелась возможность приобрести внедорожник с 9-летним сроком эксплуатации и двухкомнатную квартиру сыну. Также никак не соответствует званию коррупционера одноэтажный дом с мансардой из деревянного бруса на участке в 9 соток, где проживал Шайбаков с супругой и двумя малолетними детьми. 60 тысяч долларов были получены матерью Шайбакова от продажи ее квартиры. Поэтому в публикациях СМИ именовать Шайбакова «золотым гаишником», человека, который проживал в одноэтажном деревянном срубе, просто не профессионально», - заявил Игорь Гатауллин.

Явка с повинной

В августе 2022 года пресс-служба МВД по РБ сообщила о том, что «оперативниками собственной безопасности МВД по РБ совместно с СУ СК РФ по РБ задержан бывший заместитель начальника отдела МРЭО ГИБДД республики, находившийся в федеральном розыске по подозрению в создании преступного сообщества. Сотрудниками собственной безопасности и управления уголовного розыска МВД Башкортостана в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела принимались меры по установлению местонахождения обвиняемого и дальнейшего его задержания, которые привели к положительному результату».

Адвокат подчеркнул, что Шайбаков не был разыскан и задержан, а добровольно пришел в следственные органы с явкой с повинной.

«Просим обратить внимание на обстоятельства уголовного дела, в рамках которого Шайбакову было предъявлено обвинение, и он был объявлен в розыск. Ему, в частности, инкриминируется, что он 20 августа 2020 года получил от Виталия (условное имя – прим. ред.) взятку в виде ножа стоимостью 4800 рублей за выдачу водительского удостоверения без фактической сдачи экзамена, то есть преступление, предусмотренное ст. 291.1 ч. 2 УК РФ «мелкое взяточничество», которое относится к категории преступлений небольшой тяжести», - пояснил правозащитник.

По словам собеседника информагентства, в действительности днем ранее за Виталия просил религиозный деятель, а нож был лишь подарком к Новому году по исламу. И после его вручения Виталий все же сдал экзамены по теории и практическому вождению.

«В адрес следователя было подано ходатайство о допросе религиозного деятеля по обстоятельствам дарения ножа Шайбакову, но в ходатайстве было отказано. Также было направлено ходатайство о проведении очной ставки между Виталием и Шайбаковым для выяснения обстоятельств передачи ножа – и снова отказ. Следствием не проверяются доводы Шайбакова о его невиновности. Таким образом, основанием для возбуждения уголовного дела, объявления в розыск Шайбакова явились обстоятельства, при которых религиозный деятель передал в качестве подарка нож Шайбакову, а никак не получение взятки от Виталия», - заявил Игорь Гатауллин.

Со слов Шайбакова, у него имелись основания опасаться, что по такому малозначительному эпизоду его арестуют. Так, до него было доведено, что от него будут требовать дать показания против бывшего руководства, но ему нечего было сказать сотрудникам правоохранительных органов, так как он ничего не знал.

«Шайбаков был помещен под стражу, где содержится до настоящего времени в одиночной камере. За время содержания в следственном изоляторе, за то, что он не убрал руки за спину, его помещали в карцер. Считаем, что это также можно рассматривать как оказание психологического и физического давления», - заявил адвокат.

Нарушения

Игорь Гатауллин также считает, что доказательства наличия в действиях Шайбакова признаков преступления получены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса РФ.

«Так, при первых допросах Шайбакова защищал адвокат Сидоров (условная фамилия – прим. ред.). После чего Сидоров стал защищать Маслова (условная фамилия – прим. ред.), который был осужден Орджоникидзевским районным судом по факту передачи взяток сотрудникам ГИБДД. Очевидно, что интересы Шайбакова и Маслова противоречат друг другу. В соответствии со ст. 72 УПК РФ при таких обстоятельствах защитник был не вправе участвовать в производстве по уголовному делу. Свидетель Маслов заявил, что он три раза клал деньги в размере около 20 тысяч рублей в припаркованный автомобиль Шайбакова. Иных доказательств по делу не представлено, - сообщил он. - Следственным органом приводятся доводы о том, что обвинение строится на показаниях свидетелей из числа посредников в даче взяток и уже осужденных. Однако имеются основания полагать, что показания Маслова являются недопустимым доказательством. Более того, приговор в отношении Маслова не обладает признаком преюдиции в отношении Шайбакова. Полагаем, что на показаниях заинтересованных в исходе дела свидетелей не обоснованно инкриминировать Шайбакову обвинение в создании преступного сообщества».

Адвокат заявил, что в адрес следствия было направлено ходатайство о проведении очных ставок между Масловым и Шайбаковым и другими свидетелями.

«В ходатайстве было отказано с указанием на доводы о том, что в их показаниях отсутствуют противоречия, что не соответствует действительности, – подытожил Игорь Гатауллин. – Ильдус Шайбаков не теряет надежды, что следствием все-таки будут проверены его доводы о непричастности к организации преступного сообщества, проведены допросы, иные следственные действия о которых он ходатайствовал».