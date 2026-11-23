МУП «Уфимские инженерные сети» сообщило, что для устранения технологического повреждения на трубопроводе в Дёмском районе с 10 до 22 часов 24 ноября будет отключено ГВС и понижены параметры отопления.
«Повреждение необходимо устранить в срочном порядке, до наступления серьезных минусовых температур. Подачу ресурсов восстановим сразу после завершения ремонтных работ и заполнения систем», — проинформировали в УИС.
Отопление, жилые дома: ул. Альшеевская, 12/а; 15; 20/а; 22/а; 32/а; Аургазинская, 8; Магистральная, 17; 19; 21; 23; 25/а; 27/а; 29; 12; 2; 2/1; 20; 20/1; 27; 27/1; 27/2; 4; 6; Туринская, 2/а; 2/б; Ухтомского, 21; 23, 10; 12; 14; 16; 17; 17/2; 20; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/1; 30/2; 31; Мусоргского, 23; 25; 11; 13; 13/а; 15; 15/а; 17; 19/1; 19/а; 19/б; 21; 21/1; 23; 25/1; 7; 9; 9/а; Мусы Джалиля, 127; 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3; Островского, 14; 16/1; 18; 18/1; Правды, 18/4; 18/5; 20; 20/1; 20/2; 20/3; 2; 20; 4; 4/1; 6; 6/а; 8; 8/1; 8/а; Таллинская, 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 14; 24/1; 26/1; 28/1; Дагестанская, 11; 15; 17; 19; 19/1; 7; 9; 9/1
Лечебные учреждения: ул. Ухтомского, 30; Мусоргского, 21/1
Детские учреждения: ул. Магистральная, 2/1; 5; Мусы Джалиля, 74/1; Островского, 18/2; Ухтомского, 30/1; Дагестанская, 19/а
Учебные учреждения: ул. Мусоргского, 2; 2/а; Островского, 16; Ухтомского, 28/а; 29; 33; Таллинская, 25
Прочие объекты: ул. Альшеевская, 11; Магистральная, 12.; 12/2; 2/а; 27/3; 29/а; Мусоргского, 2; Мусы Джалиля, 74/.; Островского, 16/2; Туринская, 2/а; Ухтомского, 17/1; 18; 19; 21/1; 26/1; 28/1; Правды, 2/1; Таллинская, 17.
Отключение ГВС, жилые дома: ул. Генерала Кусимова, 11; 15; 15/1; 15/2; 17; 18; 19; 19/1; 20; Дагестанская, 10/1; 10/2; 12; 12/1; 14; 14/1; 16; 16/1; 16/2; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33/1; 35; 37; 39; Магистральная, 12; 14; 2; 2/1; 20; 20/1; 27; 27/1; 27/2; 4; 6; Мечтателей, 10/1; 11; 13; 15; 17; 6; 8; Мусы Джалиля, 127; 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3; Островского, 14; 16/1; 18; 18/1; Правды, 18/4; 18/5; Рашита Нигмати, 12; Ухтомского, 10; 12; 14; 17; 17/2; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/1; 30/2; 3; Исследовательская, 34
Лечебные учреждения: ул. Дагестанская, 10/2; Ухтомского, 30
Детские учреждения: ул. Генерала Кусимова, 17/А; Дагестанская, 14/2; 31/2; Магистральная, 2/1; 5; Мусы Джалиля, 74/1; Островского, 18/2; Ухтомского, 30/1
Учебные учреждения: ул. Исследовательская, 26; Мусоргского, 2; 2/а; Островского, 16; Ухтомского, 29; 33
Прочие объекты: ул. Дагестанская, 31/2; Магистральная, 12.; 12/2; 2/а; 27/3; Мусы Джалиля, 74/; Ухтомского, 17/1; 18; 26/1; 28/1.
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