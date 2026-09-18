В Белорецке по поручению Главы Башкирии реконструируют теплосети

Известно, что в декабре прошлого года жители города писали в соцсетях о перебоях с отоплением — причиной коммунальной аварии стала изношенность теплосетей. Все обращения людей зафиксировала информсистема ЦУР «Инцидент-менеджмент».

«Зимой и до нового года, и после несколько раз отключали отопление и горячую воду», — посетовала жительница города Анастасия Максимова.

После анализа всех жалоб состоялись рабочие совещания, результаты которых легли в основу докладов Главе региона Радию Хабирову и правительству РБ. Масштабное обновление рассчитано на два года — в Белорецке планируют заменить 11 километров труб теплотрассы.

«У нас протяженность всех сетей района 176 километров, в Белорецке — 126 км. В рамках вот этих 800 млн рублей мы заменим более 11 км», — пояснил замглавы Белорецкого района по ЖКХ, транспорту и связи Юрий Точилкин.

Вместе с трубами будут полностью заменены и котельные. К примеру, инженерный узел на улице Богдана Хмельницкого в Белорецке обновили в 2024 году. Теперь здесь цифровое управление и современная техника.

«Я работала на старых котлах — на паровых, водогрейных, а это все новое и современное. Я просто восхищаюсь», — поделилась оператор котельных установок Марина Будуева.

По данным ЦУР РБ, гарантия на новые коммуникации составляет 25 лет, причем основные работы уже завершены. После укладки труб подрядчики восстановят асфальт во дворах.

«Накал сообщений от жителей снижается, так как люди уже понимают, что лучше сейчас сделать, чем в отопительный сезон сидеть без горячей воды и тепла», — прокомментировала сотрудница ЦУР Башкортостана Эльвира Дильмухаметова.

Глава Белорецкого района Азат Хакимов назвал систему «Инцидент-менеджмент» «очень хорошим помощником» в работе властей муниципалитета.

«Система „Инцидент-менеджмент“ сегодня показывает, куда нам обратить внимание и где сделать работы, чтобы ситуация нормализовалась», — пояснил он.

Подробнее о том, как Центр управления республикой убирает барьеры между жителями и властью, читайте в материале «Башинформа».