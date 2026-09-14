В Башкирии назвали стоимость подготовки к отопительному сезону

В Башкирии завершается подготовка к отопительному сезону. В этом году на эти цели направлено более 4,5 млрд руб. — на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом на совещании в правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

По данным минЖКХ РБ, на 10 сентября средняя готовность по региону составляла: котельных — 95,5%, МКД — 97%, социальных объектов — 96%. Показатели находятся на уровне предыдущих лет, что свидетельствует о стабильности работы служб, отметили в ведомстве. Глава кабмина поручил муниципалитетам до 15 сентября обеспечить полную практическую готовность объектов и представить паспорта готовности в минЖКХ.

«По отчётам готовность – высокая. Но людям не надо знать, какой процент готовности у их котельной. Они должны просто открыть кран и включить свет – и всё должно работать. Важно, чтобы зимой в домах было тепло, из кранов шла вода, а электричество не отключалось. Поэтому ремонтируем котельные, меняем изношенные сети, обновляем оборудование, проверяем резервные источники электроснабжения. В оставшиеся дни нужно максимально усилить эту работу», – прокомментировал в своих соцсетях Андрей Назаров.