В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали об очередном деле, в котором специалисты ведомства участвовали как защитники прав потребителей. По информации РПН, жительница Уфы приобрела в 2023 году участок с домом. Уже заселивишись, она обнаружила недостатки, которые можно выявить только при эксплуатации помещения. Хозяйка провела независимую экспертизу, которая насчитала материалов и работ на 440 тыс. руб., и направила претензию строительной компании. Однако та проигнорировала обращение покупательницы.

Тогда женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор. Там ей помогли грамотно составить судебный иск. Дело дошло до Верховного суда РБ, который обязал ИП Лутфиева выплатить почти 1,45 млн руб. Сумма сложилась из стоимости строительных работ — около 440 тыс. руб., экспертизы — 60 тыс. руб., размер неустойки — около 740 тыс. руб., компенсация морального вреда 5 тыс. руб., штраф за отказ добровольно удовлетворить требования покупательницы — 200 тыс. руб., прочие расходы — 3,7 тыс. руб.