В Башкирии недоставленная пицца за 2 тысячи стоила компании 8,5 тысячи

Женщина несколько раз просила вернуть деньги или перенести доставку, однако компания проигнорировала даже официальную претензию — письмо вернулось отправителю.

Тогда покупательница обратилась в управление Роспотребнадзора по РБ. Специалисты ведомства подготовили и направили иск в суд.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, суд встал на сторону потребителя и обязал ООО «Каскад» выплатить 8 554,34 рубля. В эту сумму вошли: