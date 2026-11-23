После больших реконструкций часть трасс поменяли названия, но процесс смены табличек еще идет.

«Какая трасса как называется? Помогите разобраться», — написал в редакцию наш постоянный читатель Шамиль.

Вот что нам ответили в минтрансе республики, а дизайнер Валерия Любина оформила в инфографику.

М5 «Урал» — идет с западных до восточных границ республики.

«Р-240 Уфа – Оренбург», известная также как «Оренбургская трасса» — начинается в Уфе и идет на юг до Оренбургской области.

М12 «Восток» — новая платная трасса, проходит от границы с Татарстаном до границы с Пермским краем.

То, что раньше было трассой М7, теперь называется «Р-240 Уфа — Оренбург, подъезд к М12 „Восток“». Она начинается от уфимского Затона и идет на северо-восток республики. А от М7 «Волга» остался только небольшой кусочек от Старосултанбеково Дюртюлинского района до границы с Татарстаном

Ну, и небольшой участок дороги от М5 до «Подъезда к Р240» — это федеральная трасса «Р-240 Уфа – Оренбург, западный обход Уфы».

Напомним, на прошлой неделе в Уфе торжественно открыли участок улицы имени Города Галле, которая соединяет несколько федеральных трасс. В частности, через Восточный выезд или с проспекта Салавата Юлаева можно быстро выехать на «Р240, подъезд к М12 „Восток“».

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