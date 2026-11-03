Кредитбюро сообщило информацию по одобрению заявок. Данные по Башкирии очень близки к среднероссийским. Так, в III квартале жителям региона одобрили:

- 25% заявок на автокредиты (по РФ – 26%),

- 29% заявок на микрозаймы (РФ – 28%),

- 17% на потребительские, карты, товарные (РФ – 16%).

Ранее сообщали, что на 1 ноября кредитный рейтинг жителей Уфы составил 719 баллов, жителей республики — 711 баллов. Это минимальный разрыв: по итогам 2025 года оценка платежеспособности по Уфе и по региону отличалась заметнее: 746 и 714 соответственно.