Стал известен средний кредитный рейтинг жителей Уфы и Башкирии

Объединённое кредитное бюро опубликовало кредитный рейтинг жителей регионов России и их центров — как правило, между ними наблюдается существенный разлёт.
По итогам сентября оценка платежеспособности жителей Уфы составила 719 баллов, жителей республики — 711 баллов.
По итогам 2025 года оценки были 746 по Уфе и 714 по региону.
«Средний кредитный рейтинг жителей российских городов определяется тремя универсальными факторами: сильной экономикой, высоким уровнем образования и активной новой застройкой. Как правило, для покупки недвижимости привлекается ипотека, сам факт одобрения которой свидетельствует о хорошей кредитной истории заёмщика, а своевременное погашение добавляет баллы к его кредитному рейтингу», — прокомментировали в ОКБ.
Ранее сообщали о доле просроченной задолженности по ипотеке.
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