Как рейтинг жителей Башкирии влияет на получение кредита

При определении условий кредитования главным фактором является кредитный рейтинг, формируемый на основе кредитной истории заёмщиков, напомнили в Объединённом кредитном бюро. В июле–сентябре 2026 года в стране 66% кредитов выданы клиентам с высоким и очень высоким рейтингом (800 и выше).

На долю заёмщиков со средним кредитным рейтингом (571-793 балла) пришлось 29% выдач, а с низким рейтингом (570 баллов и ниже) – лишь 5%.

Оценка влияет и на стоимость кредита, то есть на процентную ставку, по которой выдадут заём.

Так, в сегменте потребкредитования заёмщики с высоким рейтингом могли рассчитывать на ставку в 26%, а с очень высоким – в 25%. Обладающие средним рейтингом могли занять у банка средств не меньше чем под 30% годовых, а с низким – не менее 32%.

Что касается сумм потребкредитов: высокий рейтинг — в среднем 385 тыс. руб., очень высокий рейтинг — 546 тыс. руб., средний — не более 185 тыс. руб.

Сегмент кредитных карт: низкий рейтинг — не больше 42 тыс. руб., средний — не больше 50 тыс., высокий — от 60 тыс., очень высокий — от 95 тыс. руб.

Автокредиты: высокий рейтинг — не более 1,4 млн руб., очень высокий — 1,7 млн руб. на покупку новой машины и 1,8 млн на авто с пробегом.

Ипотеки: низкий рейтинг — не больше 3 млн рублей, высокий — 4,5 млн руб.

Ранее сообщали, что средний кредитный рейтинг по итогам сентября в Уфе составляет 719 баллов, а по республике 711.