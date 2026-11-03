Как рейтинг жителей Башкирии влияет на получение кредита

При определении условий кредитования главным фактором является кредитный рейтинг, формируемый на основе кредитной истории заёмщиков, напомнили в Объединённом кредитном бюро. В июле–сентябре 2026 года в стране 66% кредитов выданы клиентам с высоким и очень высоким рейтингом (800 и выше).
На долю заёмщиков со средним кредитным рейтингом (571-793 балла) пришлось 29% выдач, а с низким рейтингом (570 баллов и ниже) – лишь 5%.
Оценка влияет и на стоимость кредита, то есть на процентную ставку, по которой выдадут заём.
Так, в сегменте потребкредитования заёмщики с высоким рейтингом могли рассчитывать на ставку в 26%, а с очень высоким – в 25%. Обладающие средним рейтингом могли занять у банка средств не меньше чем под 30% годовых, а с низким – не менее 32%.
Что касается сумм потребкредитов: высокий рейтинг — в среднем 385 тыс. руб., очень высокий рейтинг — 546 тыс. руб., средний — не более 185 тыс. руб.
Сегмент кредитных карт: низкий рейтинг — не больше 42 тыс. руб., средний — не больше 50 тыс., высокий — от 60 тыс., очень высокий — от 95 тыс. руб.
Автокредиты: высокий рейтинг — не более 1,4 млн руб., очень высокий — 1,7 млн руб. на покупку новой машины и 1,8 млн на авто с пробегом.
Ипотеки: низкий рейтинг — не больше 3 млн рублей, высокий — 4,5 млн руб.
Ранее сообщали, что средний кредитный рейтинг по итогам сентября в Уфе составляет 719 баллов, а по республике 711.
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