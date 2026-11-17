9,5 кредитных карт приходится на каждые сто жителей Башкирии по итогам января – октября текущего года, сообщили в ОКБ. За 10 месяцев в регионе выдано почти 388 тысяч кредиток. В октябре — 41,5 тыс. (на 700 меньше, чем в сентябре, и на 300 больше, чем год назад). Средний лимит — 104 тыс. руб. (год назад — 95 тыс.). Общероссийский средний лимит — 109 тыс. руб.

Полная стоимость кредита в октябре 2026 года составила 51,8%, год назад — 47,6%. Как отмечают аналитики кредитного бюро, в октябре ситуация на рынке кредитных карт осталась стабильной.