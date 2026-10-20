Жителям Башкирии в сентябре выдали ещё 42 тысячи кредиток

В Башкирии в сентябре банки выдали 42,24 тыс. кредитных карт. Запрос на них чуть ниже, чем в августе (около 43 тыс. единиц), но на 42% больше, чем в январе 2026 года (около 30 тыс., а в декабре перед новым годом выдали порядка 45 тыс.).
Всего за девять месяцев жители республики получили 346,5 тыс. кредитов общей суммой лимитов 37,45 млрд руб. Средний лимит в сентябре — 104 тыс. руб. Сейчас в регионе на каждые 100 жителей приходится 8,5 кредитных карт. Месяц назад показатель был ниже 8.
Полная стоимость кредита (ПСК), если выйти за рамки льготного беспроцентного периода, — 51,7%. ПСК превысила уровень 50% в ноябре прошлого года.
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