Жителям Башкирии в сентябре выдали ещё 42 тысячи кредиток

В Башкирии в сентябре банки выдали 42,24 тыс. кредитных карт. Запрос на них чуть ниже, чем в августе (около 43 тыс. единиц), но на 42% больше, чем в январе 2026 года (около 30 тыс., а в декабре перед новым годом выдали порядка 45 тыс.).

Всего за девять месяцев жители республики получили 346,5 тыс. кредитов общей суммой лимитов 37,45 млрд руб. Средний лимит в сентябре — 104 тыс. руб. Сейчас в регионе на каждые 100 жителей приходится 8,5 кредитных карт. Месяц назад показатель был ниже 8.

Полная стоимость кредита (ПСК), если выйти за рамки льготного беспроцентного периода, — 51,7%. ПСК превысила уровень 50% в ноябре прошлого года.