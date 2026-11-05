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10:51 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Как изменилась одобряемость заявок россиян на кредиты

Банки подходят к рассмотрению запросов очень строго.

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Андрей Старостин ИА «Башинформ»
Фото: Андрей Старостин | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова
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В сентябре по сравнению с августом доля одобрения кредитных заявок незначительно выросла во всех сегментах, кроме самых объёмных — на машины и жильё. А на годовой дистанции снижение замечено во всех видах, кроме ипотеки, сообщили в Объединённом кредитном бюро.

Итого в сентябре 2026 года доля одобренных заявок на автокредиты составила 33%, на ипотеки одобрили 56% запросов. Микрозаймы выдали только 30% желающих, кредиты на кассе — 20%.

«Вероятность одобрения кредита напрямую зависит от кредитного рейтинга заёмщика. В автокредитовании разница в шансах на одобрение заявки для заёмщиков с высокими и низкими оценками составила 40 п. п.: низкий рейтинг (570 баллов и ниже) —  вероятность одобрения всего 8% против 48% при очень высоком (875 баллов и выше). В ипотечном кредитовании разница составила 44 п. п.: 20% — при низком рейтинге, 64% — при очень высоком», — привели примеры в ОКБ.

Ранее сообщали: две трети выдачи кредитов в третьем квартале пришлись на клиентов с высоким и очень высоким рейтингом. И объясняли, почему выросла выдача ипотеки.

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