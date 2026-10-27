Дело сделано: как Новозирганский мост изменил жизнь башкирского Зауралья

Хайбуллинский район — один из активно развивающихся в республике. Здесь сосредоточены площадки крупных промышленных предприятий по добыче недр, поэтому вопрос строительства дорог и их состояния остаётся актуальным как для самих промышленников, так и для простых людей, которые каждый день ездят по этим дорогам. Неудивительно, что именно состояние дорог стало одним из самых болезненных вопросов для местного населения. Но хайбуллинцы не привыкли бездействовать. История с мостом через реку Таналык — как раз такой случай.
Во время одной из командировок в Хайбуллинский район я лично убедилась, насколько плачевным было состояние переправы. Аварийные балки пролётного строения, разрушенное покрытие — эксплуатировать мост было по-настоящему небезопасно. А объездная дорога, по которой приходилось пускать весь транспорт, забирала лишние часы в пути и добавляла неудобств людям, ежедневно пересекавшим границу с Оренбургской областью. Именно поэтому вопрос о мосте был для жителей не просто формальностью, и они не стали молчать.
На ежегодной прямой линии Главы Башкирии житель района обратился к Радию Хабирову: когда будет достроен мост через реку Таналык? И власть услышала. Тогда, в декабре 2024 года, был получен ответ: завершение капитального ремонта предусмотрено на четвёртый квартал 2025 года.
Слово сдержали — сегодня мост не просто достроен — он уже работает и изменил жизнь в районе к лучшему. Новое инженерное сооружение длиной 131 метр, соединившее Башкирию с Оренбургской областью, запустили в конце ноября 2025 года. На мосту установили 49 новых железобетонных балок пролётного строения, заменили дорожное покрытие, обустроили тротуары и современные барьерные ограждения.
Жители района ждали этого момента около трёх лет, для многих мост стал не просто транспортной артерией, а жизненной необходимостью.
«Очень часто приходится ездить в Оренбургскую область, в Орск через Новозирганский мост, поскольку моя работа связана с профессиональным магазином для парикмахеров. Мы ездим туда с коллегами учиться, пополнять свою базу. Пока мост находился на ремонте, очень хорошо прочувствовали, насколько он нам необходим. Без него просто никак!» — признается Алсу Мамбетова, жительница села Бурибай.
И всё же главное — не асфальт и не балки. Главное — то, как мост изменил жизнь людей. Рустам Ярмухаметов, начальник отдела социальной молодёжной политики и спорта администрации Хайбуллинского района, с воодушевлением рассказал, как долгожданный объект вдохнул новую жизнь в спортивную и общественную деятельность в районе, соединив спортсменов двух регионов:
«Завершение ремонта моста через реку Таналык на границе республики и Оренбургской области существенно облегчило нам жизнь. Пока велись работы, мы не могли выезжать в Оренбург, другие города области, к нам не могли приезжать спортсмены из соседнего региона. Сейчас ситуация в корне изменилась, например, 11 октября мы проводили кросс „Водохранилище Акъяр“. И к нам уже смогли приехать спортсмены из городов Гай, Орск. Также в этот день у нас проходил турнир по шахматам, на который приехали любители шахмат из Нововоронежского, Новотроицка, Гая, Сорского. На данный момент путь от Орска до Акъяра мы преодолеваем буквально за один час».
По словам Ярмухаметова, мост важен и для обычных поездок жителей Зауралья: ближайший аэропорт и железнодорожное сообщение находятся в Орске, и добираться туда стало гораздо проще.
Вопрос качества дорог в республике Глава Башкирии Радий Хабиров держит на личном контроле. Он не раз говорил, что дороги в Хайбуллинском районе нужно приводить в порядок и жёстко наказывать тех, кто доводит их до такого состояния.
Сейчас работы ведутся на одной из важнейших транспортных артерий Зауралья — дороге Сибай – Акъяр. В мае 2026 года работы возобновили на участке протяжённостью 14 километров возле деревни Сосновка — там усиливают дорожное основание с помощью технологии ресайклинга, которая значительно продлевает срок эксплуатации дороги. В августе на трассе приступили к укладке асфальта. Эта дорога связывает Баймакский и Хайбуллинский районы, и благодаря ремонту добираться из небольших сёл до городов станет намного безопаснее и комфортнее. Завершить работы планируется до конца года.
«Мы видим, как жизнь в районе меняется в лучшую сторону — строятся школы, ФАПы, новые спортивные объекты. Завершился ремонт Новозирганского моста через реку Таналык, запущена техника и на дорогу Сибай — Акъяр. Это говорит о том, что работа будет продолжена и в дальнейшем. Спасибо всем неравнодушным жителям района, нашим труженикам и тем, кто нас слышит», — говорит заслуженный педагог Башкортостана и России, руководитель районного Совета ветеранов войны и труда Рсбика Аллагулова.
Кстати, у жителей республики снова есть возможность задать свои вопросы лично главе региона и получить на них исчерпывающие ответы: 11 ноября 2026 года в 19.00 состоится ежегодная Прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым.
Руководитель республики уже поручил начать подготовку и подчеркнул, что у людей должна быть возможность отправить вопросы заранее.
В прошлом году Прямая линия длилась более четырёх часов, и на неё поступило около 9,6 тысячи обращений — их принимали через чат-боты, «Госуслуги. Решаем вместе», сайт Главы и комментарии в соцсетях.
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