В Башкирии отремонтировали участок дороги Сибай – Акъяр

В этом году на территории Хайбуллинского района капитально отремонтированы 9,5 километра дороги Сибай — Акъяр, а также проведен ямочный ремонт. Запланированный на этот год объём работ полностью выполнен.

«При этом на дороге остаются участки, которые требуют дополнительного внимания, — отметила Любовь Минакова. — На месте посмотрели их состояние и обсудили, какие решения необходимо принять для дальнейшего улучшения дорожной инфраструктуры».

Ранее Башинформ сообщил о том, что на ремонт дорог в Белорецке направили 1 млрд рублей.