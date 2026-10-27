Башкирии добавят субсидий на мелиорацию

Распоряжением правительства РФ Башкирии до конца текущего года направят ещё одну субсидию на проведение мелиоративных мероприятий. Как следует из документа, республике выделено почти 171 млн руб.

Ранее сообщали о субсидии на поддержку экспорта и на жильё ветеранам. В целом транши федерального бюджета в январе – сентябре текущего года составили 61,9 млрд руб., это почти 28% всех доходов бюджета республики.