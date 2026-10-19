Башкирии выделили на поддержку экспорта почти 61,5 млн рублей

Башкирии и ряду регионов РФ выделены федеральные субсидии на реализацию региональных проектов при участии центров поддержки экспорта. Цель финансовой помощи — достижение планового объёма экспорта на $38,165 млн. Башкирии направят 61,47 млн руб., следует из постановления правительства России. Минпромторгу РФ поручается заключить соглашения по данным субсидиям до 15 ноября и проконтролировать целевое использование до 1 марта 2027 года.

Ранее сообщали: экспорт башкирского АПК вырос за семь лет почти в 5 раз.