Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК

Так, если в 2018 году объём экспорта составлял 76,3 млн долларов, то по итогам 2025-го он превысил 359 млн долларов США.
«По оперативным данным, в текущем году предприятия Башкирии реализовали за рубеж продукции на 218 млн долларов, это 102% к аналогичному периоду прошлого года. С 2019 года, с учётом объёмов 2026 года, республика экспортировала порядка 4 млн тонн продукции на 2,2 млрд долларов, — уточнили в аграрном ведомстве Башкирии. — География поставок — 29 стран. В структуре экспорта преобладает масложировая продукция, при этом растёт доля пищевой и перерабатывающей промышленности».
Как отметили в минсельхозе региона, рост производства пищевой продукции на 31% за 2019–2025 годы напрямую влияет на экспортные возможности.
«Эти достижения — важный шаг к выполнению задач нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“. К 2030 году объём экспорта должен вырасти в 1,5–2 раза относительно 2021 года», — напомнили специалисты.
Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России.
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