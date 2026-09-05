Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России

Управление Россельхознадзора по Башкирии подвело промежуточные итоги работы по контролю за отгрузкой зерна и продуктов его переработки. С 9 января по 31 августа 2026 года сельхозтоваропроизводители региона отправили на внутренний рынок России свыше 387,5 тысячи тонн продукции. Это на 72 тысячи тонн больше, чем год назад.

Для оформления поставок Россельхознадзором выдано 7353 карантинных сертификата. Это заметно превышает показатель прошлого года, когда за восемь месяцев оформили 6213 сертификатов на более чем 315,7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Увеличение объемов сопровождается расширением географии. Продукция из Башкирии отгружена уже в более чем 30 субъектов России.

Среди основных получателей — Алтайский, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Саратовская, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская, Московская другие области. В списке покупателей и ряд республик: Адыгея, Кабардино‑Балкария, Карелия, Крым, Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, а также ХМАО — Югра.

В структуре отгрузок из Башкирии лидирует пшеница - 259,5 тысячи тонн. Существенный объем приходится и на ячмень — 78 тысяч тонн. Кроме того, в другие регионы поставлено более 5 тысяч тонн ржи, свыше 4 тысяч тонн льна и 26 тысяч тонн семян подсолнечника для переработки. Также в перечень отгруженной продукции вошли горох - 0,4 тысячи тонн и крупы (2,4 тысячи тонн).

По результатам лабораторных исследований все отгруженное зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности, а также нормативам ГОСТ и ЕАЭС, добавили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что валовой сбор зерна в Башкирии превысил 2,5 млн тонн.