Стало известно, сколько зерна собрали в Башкирии

«Валовой сбор зерна превысил 2,5 млн тонн при урожайности 28,3 центнера с гектара», — уточнили в аграрном ведомстве и добавили, что обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
По валовому намолоту зерна с большим отрывом лидирует Стерлитамакский район, хлеборобы которого собрали уже более 200 тысяч тонн. В Чекмагушевском районе намолотили на данный момент 135 тысяч тонн, Давлекановском — 130 тысяч тонн, Аургазинском — 124,5 тысячи тонн.
Яровые зерновые обмолочены на площади около 628 тысяч га, это 64% от плановой площади. Собрано около 1,586 млн тонн зерна при урожайности 25 центнеров с гектара.
Одновременно аграрии Башкирии убирают масличные культуры и сахарную свеклу.
О том, как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России, читайте в этой статье Башинформа.
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