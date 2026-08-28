Урожаи растут. Как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России

В растениеводстве произведено продукции на 124,1 млрд рублей, в животноводстве — на 166,4 млрд рублей.

В 2026 году аграрии продолжают работать в непростых погодных условиях. На 25 августа скошено 49,4% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1,89 млн тонн зерна при средней урожайности 29,7 ц/га. Параллельно идет уборка масличных культур и сахарной свеклы, заготовка кормов и сев озимых под урожай 2027 года.

Инвестиции меняют облик АПК

Сельское хозяйство республики переходит на высокотехнологичную модель. Сейчас в работе находятся 65 приоритетных инвестиционных проектов общим объемом 105,7 млрд рублей. Они рассчитаны примерно на 6,5 тыс. рабочих мест. В 2026 году планируется завершить 16 проектов стоимостью 31 млрд руб. и перевести в активную фазу еще 15 проектов на 35,2 млрд руб. Инвестиционный портфель охватывает молочное животноводство, птицеводство, семеноводство, хранение и переработку продукции.

Один из самых масштабных проектов — молочно-товарный комплекс имени Калинина в Стерлитамакском районе. В его создание вложено более 7,3 млрд руб. Проектная мощность составляет до 40 тыс. тонн молока в год, выход на нее намечен на первый квартал 2027 года. На объекте применяются искусственный интеллект и современные решения управления.

С 2020 года хозяйства республики приобрели более 20 тыс. единиц техники и оборудования почти на 79 млрд руб. Региональное возмещение части затрат за этот период составило 7,3 млрд руб. С начала 2026 года закуплено 1412 единиц техники на 9,4 млрд руб. — это на 1,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На прямую господдержку аграриев в 2026 году предусмотрено 4 млрд руб. консолидированного бюджета.

Кадры решают все

Отраслевая политика охватывает не только производство, но и подготовку кадров, развитие сельских территорий. В 2025 году на федеральный проект «Кадры в АПК» в Башкортостане направили 972,5 млн руб. консолидированного бюджета. Средства позволили обновить второй учебный корпус Башкирского аграрного университета, открыть агротехнологические классы, поддержать практику студентов и обучение сотрудников предприятий. В 2026 году работа продолжается: предусмотрено более 654 млн руб., дополнительно ожидается 403 млн руб. на ремонт третьего корпуса вуза.

Развиваются Центр прогрессивных технологий и Центр агронетики с лабораториями беспилотных систем, робототехники, искусственного интеллекта, цифрового фенотипирования и платформенных решений для животноводства. Диагностическая платформа на базе БАС распознает заболевания пшеницы с точностью до 90%, а отечественные климатические камеры «Спектр» уже работают в четырех аграрных вузах и девяти научных институтах РАН.

Новые сорта — новые рекорды

Особое внимание уделяется селекции. Заместитель министра сельского хозяйства РБ Ирик Сураков рассказал, что все районы стараются продвигать новые сорта культур.

«Это новые технологии, новые урожаи и качество урожая. В этом году у нас уникальный случай был — мы на полях испытали новый российский сорт пшеницы „Ермоловка“ и получили 120 центнеров с гектара. Для республики это рекорд. Наши аграрии увидели этот сорт, и сегодня несколько хозяйств подали заявку на его приобретение и размножение», — поделился Ирик Сураков.

Замглавы минсельхоза Башкирии отметил, что по всей Башкирии действуют 37 семеноводческих хозяйств, и все они занимаются размножением и внедрением новых сортов. Он также напомнил, как изменились стандарты работы.

«Если раньше средняя урожайность у нас составляла 14-15 центнеров, и этим гордились, то теперь, если урожайность поля по озимой пшенице не достигает 50 центнеров, люди считают, что работают слабовато», — заявил Сураков.

Как добавил он, башкирская школа селекции известна на всю Россию.

«При вузах и институтах есть экспериментальные площадки, где выращивают и смотрят, какая из линий в дальнейшем будет самой перспективной. Затем их продают аграриям республики и всей страны. На региональных и всероссийских выставках, форумах и днях поля показывают не только растения, но и новинки техники», — поделился Сураков.

Развитие села и экспортный потенциал

В сельском хозяйстве республики занято около 50 тыс. человек. Инвестиции в производство дополняются развитием сельских территорий. За шесть лет программа КРСТ получила 10 млрд рублей: более 760 семей улучшили жилищные условия, реализовано свыше 290 проектов благоустройства, построено и отремонтировано 29 социальных объектов, проложено более 80 км дорог. В 2026 году на программу направлено 1,67 млрд рублей, работы ведутся на 78 объектах.

Экспорт становится еще одним каналом роста экономики региона. К августу 2026 года Башкортостан поставил за рубеж 343,7 тыс. тонн продукции АПК на 205,6 млн долларов — это на 10% выше уровня аналогичного периода 2025 года в стоимостном выражении. Около 100 компаний экспортируют продукцию в 39 стран. К 2030 году республика ставит задачу довести аграрный экспорт до 651,2 млн долларов, вдвое превысив показатель 2021 года.

АПК Башкортостана уверенно движется вперед: растут урожаи, обновляется техника, приходят новые технологии, развиваются села и расширяется география поставок. И главное — это дает результат, который видят и в республике, и за ее пределами.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров и министр сельского хозяйства России Оксана Лут обсудили развитие АПК республики.