Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%

Ключевая ставка снова сохранена на уровне 14% годовых. Стали известны итоги очередного заседания Совета директоров Банка России. Мнение о том, что регулятор не станет ни повышать, ни понижать «ключ», высказывало большинство экспертов. Оно обосновывалось высоким инфляционным давлением, ростом тарифов ЖКХ, расходами бюджета и снижением динамики кредитования.
С 14,25% до 14% ключевая ставка была снижена 24 июля. «Ключ» неуклонно снижали с 21% с июня 2025-го. 11 сентября и сегодня, 23 октября, её оставили без изменений — регулятор решил придерживаться более консервативной денежно-кредитной политики.
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