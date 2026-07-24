Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку

Ключевая ставка в России снизилась с 14,25% до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. В офицальном сообщении сказано, что Центробанк будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от «оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027 году. По нашему прогнозу, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0-7% в 2026 году», — отметили в ЦБ.