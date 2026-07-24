Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку

Ключевая ставка в России снизилась с 14,25% до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. В офицальном сообщении сказано, что Центробанк будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от «оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий».
«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027 году. По нашему прогнозу, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0-7% в 2026 году», — отметили в ЦБ.
Ранее в России выпустили серию «спортивных» монет.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.