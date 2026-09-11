ЦБ сохранил ключевую ставку

По результатам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике ключевая ставка оставлена без изменений. Решение было ожидаемым на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков на стороне бюджетной политики, топливного рынка и курса рубля, отмечают эксперты финансовой сферы.

Ключевая ставка последовательно снижалась с июня 2025 года с 21%. За год с лишним «ключ» впервые решили пока не снижать.