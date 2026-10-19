Производство молока и мяса в Башкирии за пять лет выросло на 9%

В Башкирии за 2021–2025 годы производство мяса выросло на 22%, молока - на 1,5%, сообщили в минсельхозе РБ. В целом за этот период рост производства продукции животноводства в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона составил 109% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

Молочное направление остается ключевым для товарного сектора. За пять лет производство молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах выросло до 776,3 тыс. тонн (2020 год – 766,1 тыс. тонн). Такой результат обеспечен прежде всего индустриализацией отрасли: с 2018 года в республике реализовано и продолжает реализовываться 26 инвестпроектов по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов с общим объемом инвестиций 28,4 млрд руб. Сегодня эти комплексы производят около 49% всего товарного молока в регионе.

Ещё более высокую динамику демонстрирует мясное направление. Рост обеспечен главным образом развитием свиноводства и птицеводства. Так, производство мяса птицы увеличилось со 116,2 до 137,8 тыс. тонн (+18,6%), свинины — со 106,7 до 134,4 тыс. тонн (+26%).

В целом производство скота и птицы в живом весе за пять лет выросло на 21,9% – до 315,1 тыс. тонн (2020 год – 258,4 тыс. тонн).

Развитие животноводства в регионе идет в русле задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в минсельхозе РБ.

Ранее сообщали, что в Башкирии в текущем году появятся ещё 20 роботизированных ферм; планируется выращивать собственных племенных коров.