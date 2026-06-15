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10:36 (UTC+5), 15 Июня 2026

В Башкирии в 2026 году запустят ещё 20 роботизированных ферм

Их станет 57. Также в текущем году заработают семь крупных молочных комплексов, создание которых обошлось инвесторам в 8 млрд рублей.

Фото: минсельхоз РБ | сайт
Элина Ахметова

Сегодня в республике работают 37 роботизированных молочных ферм. Из них 20 введено в прошлом году, ввод ещё 20 планируется в текущем. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

В целом последние восемь лет молочное животноводство в регионе переходит в формат крупных индустриальных ферм. Предприятия старого советского образца уже не эффективны и не выдержат конкуренции, отметил глава АПК.

«В Ишлах сейчас производится столько молока, сколько ранее производили в совокупности все фермы четырёх районов», — привёл пример Ильшат Фазрахманов.

Крупнейшими из запущенных проектов он назвал «МТК Калинина» в Стерлитамакском районе: 3,5 тыс. дойных коров, 6,2 млрд руб. инвестиций, работает с применением ИИ; и мега-ферму «Урожай» в селе Ишлы Аургазинского района: 6,53 тыс. дойных коров и 3 тыс. голов молодняка стоимостью 4,3 млрд руб.

В текущем году ожидается запуск больших молочных предприятий в Дуванском, Калтасинском, Янаульском, Илишевском, Чишминском районах. А компания «Молочные фермы Рощинский» начнёт строить ферму стоимостью 6 млрд руб. на 4,5 тыс. дойных коров.

Производство товарного молока (для переработки) в Башкирии должно вырасти до 1 млн тонн к 2030 году. В 2025 году произведено 781 тыс. тонн сырья для молокозаводов, а всего вместе с частным сектором — более 1,56 млн тонн. По производству молока Башкирия находится на 3 месте в России и на 2 месте — по поголовью коров.

Ранее сообщали: в Башкирии вырастят собственных племенных коров.

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