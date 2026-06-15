В Башкирии вырастят своих племенных коров

В Башкирии создадут собственную базу племенного крупного рогатого скота. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В рамках республиканской программы «Геномная селекция молочного КРС» протестировано более 8,5 тыс. голов в девяти племхозяйствах. Эту работу поддерживает государство, возмещая 90% затрат. В прошлом году общая сумма субсидий составила 18 млн руб., в текущем ожидается ещё 16 млн руб. Существует поддержка федерального бюджета. В рамках нового нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности в 2025 году племенным предприятиям возместили до 70% затрат на геномные исследования в размере 7 млн руб. на 2,5 тыс. голов, на 2026 год предусмотрено 8,5 млн руб. Эта работа очень важна, отметил глава АПК Башкирии — отрасль переходит в формат крупных индустриальных ферм, которые нуждаются в высокопродуктивных животных.

В регионе работают 56 племхозяйств, на которые приходится половина производства молока. Племенных коров в начале года насчитывалось более 37,4 тыс. – около трети всего маточного поголовья.