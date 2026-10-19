Многодетные имеют право на вычет по имущественным налогам—УФНС по Башкирии

В стране продолжается кампания по уплате имущественных налогов граждан. Налоговые инспекторы напомнили, что многодетные родители имеют право на льготы.
По земельному налогу — это вычет 6 соток от одного участка. Если размер участка равен 6 соткам (или меньше), налог на него не начисляется. Если больше — например, 7 соток, налог начисляется только за 1 сотку.
Налог на жилую недвижимость уменьшается на 5 кв. м площади квартиры или комнаты, если дом — на 7 кв. м.
Вычет предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребёнка или совершеннолетних детей, если они учатся в вузе очно. Многодетными считаются родители трёх и более детей. Всего в Башкирии проживают 76 тыс. таких семей.
Подавать заявления не нужно — налоговая служба получает соответствующие данные из Социального фонда РФ, пояснили в УФНС по Башкирии.
Ранее сообщали: ожидается поступление в бюджет налогов физлиц на 8 млрд руб. Как платить их без очередей и пеней, рассказывали здесь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.