Многодетные имеют право на вычет по имущественным налогам—УФНС по Башкирии

В стране продолжается кампания по уплате имущественных налогов граждан. Налоговые инспекторы напомнили, что многодетные родители имеют право на льготы.

По земельному налогу — это вычет 6 соток от одного участка. Если размер участка равен 6 соткам (или меньше), налог на него не начисляется. Если больше — например, 7 соток, налог начисляется только за 1 сотку.

Налог на жилую недвижимость уменьшается на 5 кв. м площади квартиры или комнаты, если дом — на 7 кв. м.

Вычет предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребёнка или совершеннолетних детей, если они учатся в вузе очно. Многодетными считаются родители трёх и более детей. Всего в Башкирии проживают 76 тыс. таких семей.

Подавать заявления не нужно — налоговая служба получает соответствующие данные из Социального фонда РФ, пояснили в УФНС по Башкирии.

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