В Башкирии утвердили план, как будут помогать семьям в ближайшие 5 лет

В правительстве Башкирии рассказали о поддержке семей в регионе до 2030 года. Заместитель премьер-министра - министр спорта Руслан Хабибов провел совещание по новому плану мероприятий, который разработали вместе с агентством стратегических инициатив. Главная цель — укрепление института семьи и сбережение народа.

В республике насчитывается более 76 тысяч многодетных семей, за пять лет их стало больше на 17 тысяч. Для них работают свыше 50 мер поддержки: это пособия, бесплатные земельные участки, жилищные выплаты и льготы на налоги, транспорт и медицина.

Как сообщили в региональном кабмине, согласно программе, в ближайшие годы планируется продлить льготный проезд в такси для многодетных и адресную помощь по соцконтракту. Врачи будут активнее следить за здоровьем мам и будущих детей, организуют «Дни здоровья» для больших семей и совместные медосмотры «Здоровая семья». Также запустят информационную кампанию, чтобы напомнить о ценности родительства. Чтобы родителям было удобнее, общественный транспорт оборудуют для колясок и беременных. Городскую среду адаптируют для семейного спорта и сдачи нормативов ГТО, а для автопутешественников обустроят новые места отдыха. В школах на уроках «Разговоры о важном» будут больше говорить о семейных традициях, запустят курсы «Моя семья». Для студенческих семей создадут условия, чтобы учебу можно было легко совмещать с рождением ребенка. Кроме того, появится специальный знак «Здесь семьям рады» — его смогут получить кафе, магазины и другие заведения, где родителям с детьми комфортно.

«За каждым пунктом плана стоит не отчётная строка, а конкретная семья, конкретный человек, который рассчитывает на нашу поддержку, — подчеркнул Руслан Хабибов. — Республика Башкортостан должна стать территорией, где семья с детьми — это норма, гордость и приоритет».

Ранее «Башинформ» публиковал истории жителей республики, чьи судьбы объединяет главное — преданность семье и долгу.