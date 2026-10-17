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14:43 (UTC+5), 17 Октября 2026

В Уфе назвали предприятия с самым большим числом вакансий

И где предлагают самые большие зарплаты.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

Лидером Уфы по количеству предлагаемых вакансий является УМПО, по данным Республиканского центра занятости населения.  На моторостроительном заводе 648 свободных рабочих мест. Это крупнейшее предприятие Уфы, где трудятся более 20 тыс. человек.

330 работников нужно компании «Стройдом». 214 сотрудников готово нанять МУП УфаГЭТ (Уфимский городской электротранспорт).

Самая большая предлагаемая зарплата обнаружена в компании из группы одного из крупнейших банков: 500 тыс. руб. предлагается  IT-специалисту — архитектору хранилищ dwh.

Ранее сообщали о других предложениях и самых востребованных рабочих вакансиях.

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