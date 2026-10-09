Рекрутеры назвали самых востребованных рабочих в России

Рекрутеры назвали рабочие специальности, которыми больше всего интересовались работодатели в третьем квартале. По данным «Авито Работы», запросов на вязальщиц поступило в 2,6 раза больше, чем в июле – сентябре 2025-го. Средняя зарплата для них предлагалась на уровне 96 тыс. руб.

Не отстали от них по росту спроса автожестянщики — тоже в 2,6 раза. Это специалисты автосервиса, которые восстанавливают кузов автомобиля: устраняют вмятины, ремонтируют и заменяют поврежденные детали. Им предлагалось в среднем 121 тыс. руб.

В тройке лидеров также гипсокартонщики — их стали искать в 2,3 раза чаще. Они монтируют перегородки, обшивают стены и потолки. Средние зарплаты для них достигли 160,4 тыс. руб.

Ранее сообщали: в малом бизнесе Башкирии зарплаты выросли на 37% с начала года.