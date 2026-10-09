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11:07 (UTC+5), 09 Октября 2026

Рекрутеры назвали самых востребованных рабочих в России

В июле – сентябре самым большим спросом пользовались вязальщицы, автожестянщики и гипсокартонщики. Их искали более чем в два раза чаще, чем в прошлом году.

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Башинформ архив
Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова

Рекрутеры назвали рабочие специальности, которыми больше всего интересовались работодатели в третьем квартале. По данным «Авито Работы», запросов на вязальщиц поступило в 2,6 раза больше, чем в июле – сентябре 2025-го. Средняя зарплата для них предлагалась на уровне 96 тыс. руб. 

Не отстали от них по росту спроса автожестянщики — тоже в 2,6 раза. Это специалисты автосервиса, которые восстанавливают кузов автомобиля: устраняют вмятины, ремонтируют и заменяют поврежденные детали. Им предлагалось в среднем 121 тыс. руб. 

В тройке лидеров также гипсокартонщики — их стали искать в 2,3 раза чаще. Они монтируют перегородки, обшивают стены и потолки. Средние зарплаты для них достигли 160,4 тыс. руб.

Ранее сообщали: в малом бизнесе Башкирии зарплаты выросли на 37% с начала года.

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