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09:30 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии малый бизнес показал рост зарплат на 37% с начала года

Рекрутеры назвали сферы, где зарплатные предложения выросли наиболее заметно.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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В Башкирии самый заметный рост зарплатных предложений демонстрирует малый бизнес — с 81,3 тыс. руб. в январе до 111,6 тыс. руб. в июле, сообщили в hh.ru. 

В средних компаниях медианная зарплата увеличилась на 13% — с 80,7 тыс. руб. до 91,5 тыс. руб. В микробизнесе — на 5%, с 76,1 тыс. руб. до 80 тыс. руб. 

Больше всего росли зарплаты в сфере обслуживающего персонала, спортклубов и салонов красоты, юридических служб, безопасности, медицины и фармацевтики, образования.

«В Башкирии зарплатные предложения в сегментах среднего и малого бизнеса растут неравномерно. В числе направлений, где работодатели особенно активно пересматривают предложения, — безопасность, сфера обслуживания и отдельные массовые специальности. Это говорит о точечной конкуренции за кадры: бизнес повышает зарплаты прежде всего там, где нехватка специалистов напрямую влияет на операционную деятельность», – комментируют аналитики компании.

Ранее сообщали: в Башкирии предлагается 32 тыс. вакансий, из них 70% — рабочие специальности.

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