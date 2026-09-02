В Башкирии малый бизнес показал рост зарплат на 37% с начала года

В Башкирии самый заметный рост зарплатных предложений демонстрирует малый бизнес — с 81,3 тыс. руб. в январе до 111,6 тыс. руб. в июле, сообщили в hh.ru.

В средних компаниях медианная зарплата увеличилась на 13% — с 80,7 тыс. руб. до 91,5 тыс. руб. В микробизнесе — на 5%, с 76,1 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

Больше всего росли зарплаты в сфере обслуживающего персонала, спортклубов и салонов красоты, юридических служб, безопасности, медицины и фармацевтики, образования.

«В Башкирии зарплатные предложения в сегментах среднего и малого бизнеса растут неравномерно. В числе направлений, где работодатели особенно активно пересматривают предложения, — безопасность, сфера обслуживания и отдельные массовые специальности. Это говорит о точечной конкуренции за кадры: бизнес повышает зарплаты прежде всего там, где нехватка специалистов напрямую влияет на операционную деятельность», – комментируют аналитики компании.