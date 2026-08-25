В Башкирии предлагают более 32 тысяч вакансий

В Башкирии уровень безработицы составляет 1,6% (по РФ 2,2%), это рекордно низкие значения, сообщил на совещании правительства премьер-министр Андрей Назаров. На рынке труда наблюдается дефицит кадров, особенно в секторах производства и строительства. Ситуация вызвана демографическим спадом прошлых лет и структурными изменениями в экономике, прокомментировал глава кабмина.

По информации минтруда РБ, сегодня банк вакансий служб занятости содержит сведения о более чем 32 тыс. вакансий, и 70% из них — рабочие специальности. Трудности с подбором кадров испытывают работодатели в сфере сельского хозяйства, строительства, здравоохранения.

«Мы ежегодно формируем прогноз кадровой потребности на семилетний период. По итогам опроса почти 5 тысяч работодателей республики, в 2026 году замещающая кадровая потребность составит 38 тыс. человек, а в 2032 году — 40 тысяч», — сообщила министр труда и соцзащиты населения РБ Ольга Кабанова.

Эти данные будут направлены в минпросвещения и госкомитет по науке и высшему образованию для формирования набора учащихся в вузы и ссузы на предстоящий учебный год, проинформировала глава минтруда.

Ранее сообщали, что численность рабочей силы в регионе составляет более 1,95 млн человек; средняя зарплата — порядка 77,3 тыс. руб.