В Уфе показали вакансии с самыми привлекательными зарплатами

В начале октября в топ SuperJob самых интересных по зарплате предложений в Уфе вошли в основном вакансии, связанные с автомобилями.
Так, одна из компаний ищет автомеханика на зарплату 150-200 тыс. руб. для ремонта и обслуживания автомашин.
Другой работодатель готов платить 100-400 тыс. руб. менеджеру по оценке и выкупу автомобилей, в обязанности также входит поиск клиентов и сопровождение сделок.
Водителю категории Е предлагают 100-160 тыс. руб., обязанности — доставка строительных грузов на открытом полуприцепе по Уфе и республике.
Водителю категории С обещают платить 90-120 тыс., требования — управление спецтехникой на базе «КамАЗ».
Самой оригинальной можно назвать вакансию инженера-конструктора для нового направления — производства креативных высокотехнологических корпоративных подарков, с зарплатой от 150 тыс. руб.
Ранее сообщали: 70% предлагаемых вакансий — это рабочие специальности.
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