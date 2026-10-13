В Башкирии в январе-сентябре оформили 66,8 тысячи сделок с жильём

По итогам трёх кварталов в Башкирии оформлено 66 809 сделок купли-продажи жилья, проинформировали в Росреестре по РБ. Это на 17% больше, чем в январе-сентябре 2025 — тогда была зарегистрирована 57 141 сделка.
Результат первого полугодия — более 45,9 тыс. договоров (в январе-июне 2025 — 40,38 тыс.).
Ранее сообщали об ипотеках — выдача сокращается, причём особенно заметно в льготных программах. В июне и сентябре интерес простимулирован ожиданием изменений условий семейной ипотеки.
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