В Башкирии заключили почти 46 тысяч сделок с недвижимостью за полгода

В январе – июне Росреестр зарегистрировал в Башкирии более 45,9 тыс. договоров купли-продажи жилья. Число сделок увеличилось на 14% по сравнению с первым полугодием 2025-го (40,38 тыс.).
Вместе с тем выросла и доля сделок с привлечением заёмных средств — с 38% до 45%.
«Увеличение числа сделок говорит о том, что люди все чаще выбирают вторичный рынок, где можно сразу заехать в квартиру или в помещение без ожидания сдачи дома. При этом всё больше покупателей приобретают недвижимость преимущественно за счёт собственных накоплений, привлекая ипотеку лишь для покрытия недостающей суммы», – прокомментировала замруководителя управления Росреестра по РБ Марина Мартынова.
Ранее сообщали: в июле в регионе выдали 3,4 тыс. ипотек, из них льготных — менее тысячи.
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