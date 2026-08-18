Доля льготной ипотеки в Башкирии составила меньше трети выдачи

Льготная ипотека в Башкирии в июле сжалась более чем в два раза и по количеству, и по денежному объёму, следует из данных Объединённого кредитного бюро. В долях на льготную ипотеку пришлось 29% выдачи и 47% объёма.
В июле жителям региона было выдано 977 ипотек по льготным программам на сумму 5,33 млрд руб., тогда как в июне на фоне ожиданий изменения условий — 2,25 тыс. почти на 12 млрд руб. (-57% и -55% соответственно).
«Итоги двух первых летних месяцев наглядно продемонстрировали, как настроения и ожидания потребителей влияют на рынок», — прокомментировали аналитики ОКБ.
Но в целом за полугодие выдача ипотек и по льготным, и по коммерческим программам выросла в 1,5 раза.
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