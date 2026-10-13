Реализация новостроек в Башкирии показывает рост

Продажи строящегося жилья в Башкирии показывают стабильный рост. По данным оператора льготных ипотек Дом.РФ, в республике за сентябрь реализовали 72 тысячи квадратных метров новостроек — на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Так среагировали покупатели перед ужесточением условий семейной ипотеки с 1 октября.
Эта «реакция» даже активнее, чем в июне перед предполагаемым изменением: тогда реализовали 51 кв. м новостроек (+35% к июню 2025). А уже в августе продали 45 тыс. строящихся "квадратов" — на 21% меньше, чем год назад, и на 8% меньше, чем в июле.
Ранее сообщали: в январе-сентябре 2026 в Башкирии начато строительство 912 тыс. кв. м жилья.
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