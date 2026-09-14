В Башкирии в августе продали 45 тысяч «квадратов» жилья

Башкирия по результатам августа осталась в первой десятке регионов страны по реализации строящегося жилья. По данным Дом.РФ, застройщики республики в прошлом месяце продали 45 тыс. кв. метров будущих квартир. Это на 1/5 меньше, чем в августе 2025 года и на 8% меньше, чем в июле (49 тыс. кв. м).
Всего за январь – август в Башкирии реализовано 358 тыс. кв. м будущего жилья — на 17% больше, чем за 8 мес. 2025 года.
Эксперты отмечают, что положительную динамику обеспечили разовые всплески спроса в январе перед ужесточением условий семейной ипотеки, и в июне — в ожидании новых рамок.
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