В Башкирии реализация новостроек в июле выросла на 6%

В июле в Башкирии застройщики реализовали 49 тыс. кв. м будущего жилья, по данным Дом.РФ. Это на 6% больше, чем год назад, и на 14% меньше, чем в июне, показавшем заметное оживление на фоне ожиданий перемен в программе льготной ипотеки.

В целом за январь – июль в регионе продано 315 тыс. «квадратов» будущего жилья (на 26% больше, чем за 7 месяцев 2025-го). При этом за то же время в Башкирии началось строительство 775 тыс. кв. м жилья, существенная часть которого относится к стартам проектов комплексного развития территорий.

Ещё интересные цифры: в Башкирии в первое полугодие выдали 8170 тыс. льготных ипотек, а число оформленных ДДУ составило 8914.