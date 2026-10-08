В Уфе закрыли проезд возле новостройки на Телецентре

В Уфе до 30 октября включительно закрыт участок улицы Чернышевского на перекрёстке с ул. Гафури, предупредили в мэрии. Здесь проводятся земляные работы возле строящейся жилой высотки. Перекрытие частичное, для проезда остались две полосы.

Ранее сообщали: тепло дали во все дома и соцобъекты Уфы; в начале сезона теплосети потренируют максимальным нагревом.