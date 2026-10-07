В Уфе дали тепло во все дома и соцобъекты

В Уфе начался отопительный сезон, тепло подали во все 5290 МКД и все социальные объекты, сообщил руководитель управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан. 5138 уфимских многоквартирных домов подключены к централизованному отоплению, 152 обеспечиваются собственными газовыми крышными котельными.

По словам Антона Тристана, поступило порядка 3 тыс. обращений в связи с отсутствием тепла, причём больше всего из Орджоникидзевского района (самый крупный) – порядка 650, а меньше всего из Ленинского района (огромный частный сектор).

Кол-центры, слесари и сотрудники котельных сейчас, в период запуска теплосистем и их отладки, работают в две смены, сказал Антон Тристан. Тепло не может появиться сразу во всех домах, напомнил он: нужно время на заполнение батарей, выявление воздушных пробок и их устранение.