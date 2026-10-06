В Башкирии теплосети потренируют температурной волной

В Башкирии на период 7–15 октября запланировано провести «температурную волну», сообщили в БашРТС. Это традиционная процедура, проводимая в начале отопительного сезона. Батареи нагреют до максимума, выдержат два часа, и вернут теплоноситель к норме. Кратковременный нагрев позволит выявить дефекты на трубопроводах. К повышению оплаты это не приведёт.
Аналогичные испытания проведёт и МУП «Уфимские инженерные сети». Напомним, включать отопление в соцобъектах минЖКХ РБ рекомендовало с 1 октября, в ряде муниципалитетов тепло решили запустить даже раньше.
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