В Башкирии теплосети потренируют температурной волной

В Башкирии на период 7–15 октября запланировано провести «температурную волну», сообщили в БашРТС. Это традиционная процедура, проводимая в начале отопительного сезона. Батареи нагреют до максимума, выдержат два часа, и вернут теплоноситель к норме. Кратковременный нагрев позволит выявить дефекты на трубопроводах. К повышению оплаты это не приведёт.

Аналогичные испытания проведёт и МУП «Уфимские инженерные сети». Напомним, включать отопление в соцобъектах минЖКХ РБ рекомендовало с 1 октября, в ряде муниципалитетов тепло решили запустить даже раньше.