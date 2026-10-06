Стало известно, сколько средств направили на ремонт дорог в Башкирии

В правительстве Башкирии обсудили реализацию дорожного ремонта и освоение выделенного на эти цели бюджета. Всего в текущем году в регионе запланировано привести в нормативное состояние около 900 километров дорог и порядка 2 тысяч погонных метров мостов. На эти цели направлено 44 млрд руб.

В том числе более 221 км дорог и 1800 п. м мостов ремонтируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», привлечено 7,24 млрд руб. федеральных средств.

И. о. премьер-министра Александр Шельдяев отметил, что по объёму бюджетных ассигнований на 2026 год Дорожный фонд Башкирии занимает 5 место в России и 2 место в Приволжье. По протяжённости дорог республика на 2 месте в стране — более 50 тыс. км.

Глава минтранса РБ Любовь Минакова назвала в числе наиболее крупных региональных объектов на реконструкции: участок 8 км дороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, два моста через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах, мост через Белую на дороге Дюртюли – Нефтекамск, мост через реку Ай на дороге Кропачёво – Месягутово – Ачит и другие.

На дорогах местного значения: реконструкция Бельского моста в Стерлитамаке, капремонт путепровода в восточной части Туймазов, ремонт моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе, подъезда к деревне Болотино в Аургазинском районе, реконструкция улицы Генерала Шаймуратова в Дюртюлях.

В этом году продолжилась поддержка садоводов: в планах ремонт 14 дорог в восьми муниципалитетах общей протяженностью 17,5 км, ведущих к 55 СНТ с 9,2 тыс. садовыми участками.