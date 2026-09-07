В Башкирии дороги к садам отремонтируют вовремя

В этом году на проект ремонта садовых дорог республиканский бюджет выделил 150 млн руб. В перечень вошли 14 дорог общей протяжённостью 17,5 км к 55 СНТ в восьми муниципалитетах. Как сообщила на оперативном совещании в ЦУРе глава минтранса РБ Любовь Минакова, работы должны быть выполнены в срок, срывов контрактов не ожидается.
Сданы пять объектов в Калининском районе Уфы, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах.
Готовность 90% — по 1,4-км дороге к четырём СНТ в Стерлитамакском районе, завершение до 10 сентября.
Готовность 60% — по 4-км дороге к 11 СНТ в Кармаскалинском районе, завершение к 10 октября.
На 50% готовы три дороги 2,8 км в Чишминском районе, завершение к 20 сентября.
Готовность 45% у 1,5-км дороги к 8 СНТ в Кировском районе Уфы, завершение 30 октября.
Километровая дорога к 10 СНТ в Уфимском районе от железнодорожной станции Санаторной будет готова до 6 октября, сейчас там расчищают путь от кустарника.
Ранее сообщали: к началу текущего сезона в Башкирии отремонтировали 110 км дорог к 297 СНТ. Этот вид поддержки самый востребованный у садоводов республики.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.