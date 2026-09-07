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13:27 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкирии дороги к садам отремонтируют вовремя

По данным минтранса, срывов сроков исполнения контрактов не будет. Всего обновляются дороги к 55 СНТ в восьми муниципалитетах.

Фото: минтранс РБ | скриншот
Элина Ахметова
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В этом году на проект ремонта садовых дорог республиканский бюджет выделил 150 млн руб. В перечень вошли 14 дорог общей протяжённостью 17,5 км к 55 СНТ в восьми муниципалитетах. Как сообщила на оперативном совещании в ЦУРе глава минтранса РБ Любовь Минакова, работы должны быть выполнены в срок, срывов контрактов не ожидается.

Сданы пять объектов в Калининском районе Уфы, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах.

Готовность 90% — по 1,4-км дороге к четырём СНТ в Стерлитамакском районе, завершение до 10 сентября.

Готовность 60% — по 4-км дороге к 11 СНТ в Кармаскалинском районе, завершение к 10 октября.

На 50% готовы три дороги 2,8 км в Чишминском районе, завершение к 20 сентября.

Готовность 45% у 1,5-км дороги к 8 СНТ в Кировском районе Уфы, завершение 30 октября.

Километровая дорога к 10 СНТ в Уфимском районе от железнодорожной станции Санаторной будет готова до 6 октября, сейчас там расчищают путь от кустарника.

Ранее сообщали: к началу текущего сезона в Башкирии отремонтировали 110 км дорог к 297 СНТ. Этот вид поддержки самый востребованный у садоводов республики.

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