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15:22 (UTC+5), 27 Августа 2026

Мост через реку Ай в Башкирии отремонтировали на 80%

Сооружение находится в составе дороги, ведущей в соседние регионы.

Фото: минтранс РБ | правительство РБ
Элина Ахметова

Готовность моста через реку Ай на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит возле райцентра Большеустьикинское достигла 80%, сообщили в минтрансе Башкирии.  Сооружение протяжённостью 300 м ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начальная стоимость контракта составляла 370 млн руб. (350 млн выделил федеральный бюджет). Сдача  объекта намечена к ноябрю текущего года — работы идут по графику, переносов сроков не ожидается. Пока проезд открыт по половине моста.

Дорога очень важна для субрегиона, напомнили в минтрансе — она проходит через несколько районов северо-востока Башкирии и ведёт в Челябинскую и Свердловскую области, выводит на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-12 «Восток». Суточный трафик через мост составляет 3,5 тыс. автомобилей. Кроме него, на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит в этом году ремонтируют два участка.

минтранс РБ правительство РБ
Фото: минтранс РБ | правительство РБ
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