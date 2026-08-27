Мост через реку Ай в Башкирии отремонтировали на 80%

Готовность моста через реку Ай на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит возле райцентра Большеустьикинское достигла 80%, сообщили в минтрансе Башкирии. Сооружение протяжённостью 300 м ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Начальная стоимость контракта составляла 370 млн руб. (350 млн выделил федеральный бюджет). Сдача объекта намечена к ноябрю текущего года — работы идут по графику, переносов сроков не ожидается. Пока проезд открыт по половине моста.

Дорога очень важна для субрегиона, напомнили в минтрансе — она проходит через несколько районов северо-востока Башкирии и ведёт в Челябинскую и Свердловскую области, выводит на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-12 «Восток». Суточный трафик через мост составляет 3,5 тыс. автомобилей. Кроме него, на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит в этом году ремонтируют два участка.