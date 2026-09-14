Глава минфина Башкирии рассказала, как «закроют» год

Глава минфина Башкирии Светлана Малинская заявила на оперативном совещании правительства в ЦУРе, что бюджет за текущий год будет исполнен. Глава республики Радий Хабиров поздравил и. о. министра финансов с днём рождения, отметив: «Особая благодарность за выдержку — вам приходится управлять бюджетом в крайне непростое время».
В ответном слове глава ведомства сказала: «Уверена, что работа в такой сильной высококвалифицированной команде позволит нам преодолеть все вопросы, мы прекрасно закроем этот год. Будущее республики — только в процветании и дальнейшем развитии».
Ранее сообщали, на сколько сократился госдолг республики и как исполнен бюджет за I полугодие.
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