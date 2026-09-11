Башкирия вошла в число лидеров по модернизации систем водоснабжения

С 2022 года с помощью механизма инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов в Башкирии построили и модернизировали 18 объектов водоснабжения, сообщили в Фонде развития территорий. ФРТ выступает оператором программ инфраструктурных кредитов.

Республика оказалась в тройке лидеров вместе с Астраханской областью (28 объектов) и Чечней (18). По стране за пять лет модернизировали 910 объектов водоснабжения.

В Башкирии с привлечением ИБК построили такие крупные объекты, как система водоснабжения и водоотведения протяжённостью почти 30 км для перспективных территорий уфимского Забелья, канализационный коллектор для активно застраиваемого микрорайона Затон-Восточный в Уфе с водоводом 23 км. Скоро начнётся строительство системы водоснабжения Зауфимья, где планируется обширная малоэтажная жилая застройка.