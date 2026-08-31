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13:52 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Зауфимье начинается реализация крупного инфраструктурного проекта

В мэрии Уфы сообщили о заключении контракта на строительство первой очереди объектов водоснабжения и водоотведения в Зауфимье.

Фото: Ильшат Казакулов | пресс-служба Главы РБ
Галина Бахшиева
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Крупнейший инфраструктурный проект включает в себя создание сетей водоснабжения и канализации, строительство водовода, насосных станций, канализационной насосной станции и резервуара для воды. Реализация проекта рассчитана до конца 2030 года, уточнили в Главархитектуре Уфы.

«Создание инженерного каркаса открывает возможности для комплексного освоения территории, строительства нового жилья и социальных объектов», — отмечается в сообщении.

По ранее озвученным расчетам, реализация инфраструктурных проектов в Зауфимье позволит обеспечить возможность ввода порядка 1,3 млн квадратных метров жилья к 2040 году.

Напомним, в территорию Зауфимья входят Шакша, Базилевка, Елкибаево, Федоровка, Жилино, Карпово, Зинино, Нагаево. В Зауфимье в основном строится индивидуальное жильё, но самого главного ресурса – питьевой воды, здесь нет. Колодцы и скважины не решают вопрос в связи с несоответствием качеству. 

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